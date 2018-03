Riz à sushi de Geneviève Everell

Cet article n'a pas encore été évalué.

Préparation: 10 minutes

Cuisson: environ 20 minutes

Refroidissement: de 12 à 20 minutes

Donne 2 portions

Ingrédients

1 tasse de riz à sushi

1 tasse d’eau

2 ½ c. à soupe d’assaisonnement pour riz à sushi*

Préparation

Mettre le riz dans un grand bol et le rincer délicatement à l’eau froide à l’aide d’une cuillère en bois ou en plastique, puis vider l’eau. Répéter l’opération 4 ou 5 fois, jusqu’à ce que l’eau reste claire. Cette opération a pour but d’enlever l’excédent d’amidon du riz. Cuire le riz avec 1 ¾ tasse d’eau dans un cuiseur à riz ou dans une casserole en suivant les instructions données sur l’emballage. Ajouter l’assaisonnement pour riz à sushi et mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. Laisser le riz refroidir de 12 à 20 minutes, en remuant de 2 à 3 fois, afin que chaque grain de riz s’imbibe bien de l’assaisonnement.

*Assaisonnement pour riz à sushi: Mélanger 2 1/2 c. à soupe de vinaigre de riz à 1/2 c. à soupe de sel et 1/2 c. à soupe de sucre jusqu’à dissolution du sel et du sucre.





