Trempette fumée aux tomates

Photo: iStock

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 10 minutes

Portions: 4

Ingrédients

1 c. à soupe + 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

2 petits oignons, hachés finement

3 gousses d’ail, tranchées

1/2 c. à thé de chili broyé

1/2 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de coriandre moulue

1/4 c. à thé de cumin moulu

3 tomates italiennes, épépinées, coupées en dés

2 c. à soupe de jus de citron

1/2 c. à thé de paprika fumé

Préparation

1. Chauffer une poêle sur feu moyen. Y verser 1 c. à soupe d’huile d’olive, puis ajouter les oignons. Faire dorer, en remuant souvent, environ 6 minutes. Ajouter l’ail, le chili, le sel, la coriandre et le cumin. Cuire 1 minute. Ajouter les tomates et cuire jusqu’à ce qu’elles commencent à ramollir, 4 ou 5 minutes.

2. À l’aide d’une spatule, transvider le mélange dans le récipient d’un robot culinaire. Ajouter 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive, le jus de citron et le paprika fumé. Actionner l’appareil jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Servir la trempette accompagnée de croustilles de pita.