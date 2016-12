( 1 vote )

Boulettes de viande au four, sauce aux canneberges

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

12 portions

Ingrédients

1 œuf

2 c. à soupe de lait

1 1/2 c. à thé de moutarde de Dijon

125 ml (1/2 tasse) de chapelure

60 ml (1/4 tasse) de persil frais, haché

1 gousse d’ail, hachée finement

1/2 c. à thé de poudre d’oignon

1/4 c. à thé de sel

Poivre du moulin

225 g (1/2 lb) de bœuf haché maigre

225 g (1/2 lb) de porc haché maigre

1 boîte (348 ml) de sauce aux canneberges en gelée

Instructions

Mettre une grille au centre du four et le préchauffer à 200 °C (400 °F). Tapisser une grande plaque de papier sulfurisé (parchemin). Dans un grand bol, fouetter l’œuf avec le lait et la moutarde de Dijon. Ajouter la chapelure, le persil, l’ail, la poudre d’oignon et le sel. Remuer. Poivrer. Ajouter le bœuf et le porc hachés en les émiettant. Travailler la préparation avec les mains jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Former des boulettes de 2,5 cm (1 po) et les mettre sur la plaque en les espaçant de 2,5 cm (1 po). Cuire au four jusqu’à ce que les boulettes soient dorées et cuites, de 15 à 20 minutes. Retirer du four et laisser tiédir les boulettes sur la plaque 5 minutes. Dans une grande casserole, sur feu vif, fouetter la sauce aux canneberges avec 2 c. à soupe d’eau jusqu’à ce que le mélange soit homogène, 5 minutes. Ajouter les boulettes de viande et remuer délicatement pour enrober. Transférer dans une mijoteuse réglée en mode « warm » (garder au chaud) jusqu’au moment de servir, ou réserver au chaud dans le four.

Préparation à l’avance

On peut préparer les boulettes la veille et les réfrigérer. On les réchauffera dans la sauce aux canneberges avant de les transférer dans la mijoteuse – elles se conserveront chaudes dans la mijoteuse jusqu’à 6 heures.