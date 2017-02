Burgers de pois chiches, façon falafel

( 77 votes )

Portions: 4 portions

Ingrédients

80 ml (1/3 tasse) de gros flocons d’avoine

de gros flocons d’avoine 1/2 boîte de 540 ml (environ 1 tasse) de pois chiches, rincés et égouttés

de pois chiches, rincés et égouttés 3 gousses d’ail, émincées

gousses d’ail, émincées 2 oignons verts, hachés

oignons verts, hachés 1 oeuf

oeuf 2 c. à thé de poudre de chili

de poudre de chili 1 c. à thé d’origan séché

d’origan séché 1/4 c. à thé de sel

de sel 1/2 boîte de 540 ml (environ 1 tasse, tassées) de lentilles, rincées et égouttées

de lentilles, rincées et égouttées 125 ml (1/2 tasse) de concombre anglais, coupé en dés

de concombre anglais, coupé en dés 125 ml (1/2 tasse) de persil frais, haché finement

de persil frais, haché finement 4 pains à hamburger

pains à hamburger sauce au tahini (voir recette ci-dessous)

sauce au tahini (voir recette ci-dessous) tomates grillées (voir recette ci-dessous)

tomates grillées (voir recette ci-dessous) laitue (garniture)

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 8 minutes

Instructions

Au robot culinaire, moudre les flocons d’avoine. Ajouter les pois chiches, l’ail, les oignons verts, l’oeuf, la poudre de chili, l’origan et le sel, et réduire en purée lisse – racler la paroi du récipient au besoin. Mettre dans un bol. Ajouter les lentilles, le concombre et le persil, et mélanger. Façonner en quatre galettes de 9 cm (3 1/2 po) de diamètre.

Dans une grande poêle antiadhésive vaporisée d’huile végétale, sur feu moyen, cuire les galettes, deux à la fois, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et chaudes, 2 ou 3 minutes de chaque côté. Ou cuire au barbecue, sur feu moyen, sur une plaque de cuisson pour barbecue huilée.

Déposer les galettes sur des pains à hamburger. Garnir de sauce au tahini, de tomates grillées et de laitue.

Accord vin:

Massaya Classic 2009 Vallée de la Bekaa (SAQ 10700764, 16,30$)

Avec ce vin du Liban ensoleillé, joufflu et épicé, on sort des sentiers battus pour créer un accord régional aux parfums du Proche-Orient.

Sauce au tahini:

Préparation : 5 minutes

Donne 80 ml (1/3 tasse)

Ingrédients:

60 ml (1/4 tasse) tahini (beurre de sésame)

3 c. à soupe jus de citron

Instructions:

Dans un petit bol, mélanger le tahini avec le jus de citron et 30 ml (2 c. à soupe) d’eau jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

Note:

Le tahini, une pâte crémeuse faite de graines de sésame, entre dans la composition du hoummos. On le trouve dans de nombreux supermarchés au rayon des produits du Moyen-Orient ou au comptoir réfrigéré, avec les trempettes.

Tomates grillées:

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 30 minutes

4 portions

Ingrédients:

6 tomates italiennes

1 c. à soupe d’huile d’olive

1/8 c. à thé de sel

Instructions:

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Couper les tomates en deux sur la longueur. À l’aide d’une cuillère, retirer les pépins et les jeter. Mélanger les tomates avec l’huile et le sel pour les enrober. Déposer les tomates, le côté coupé dessus, sur une plaque.

Faire griller au centre du four 30 minutes ou jusqu’à ce que les tomates soient tendres. Ou cuire au barbecue sur une plaque pour barbecue huilée. Laisser refroidir complètement sur une grille.