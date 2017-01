Sauté de bœuf hoisin

En servant les différents aliments séparément, on gagne l’enthousiasme de toute la famille: les enfants, surtout, seront heureux de composer leur propre sauté de bœuf. Utiliser la moitié de la marinade pour la viande et l’autre moitié pour les légumes. C’est également possible de remplacer le bœuf par du poulet et d’ajouter des pois mange-tout, du brocoli ou des poivrons.