Brochettes de poulet à l’asiatique

Préparation : 20 minutes

Attente : 1 heure

Cuisson : 5 minutes

Rendement : 12 brochettes, donc 4 à 6 portions (4 portions si consommées seules, 6 si accompagnées de notre recette de Brochettes de tofu au gingembre)

Ingrédients

450 g d’escalopes de poitrine de poulet

3 c. à soupe de sauce hoisin

2 c. à soupe de miel liquide

2 c. à soupe huile de canola

1 c. à soupe fécule de maïs

1/4 c. à thé de cinq-épices chinois (facultatif)

basilic thaï ou autres fines herbes fraîches (facultatif)

Étapes

1 Faire tremper 12 brochettes de bois ou de bambou dans de l’eau.

2 Tailler les escalopes de poulet en bandelettes de 3 cm (1 1/4 po) de largeur et les mettre dans un petit sac hermétique.

3 Dans un bol, mélanger la sauce hoisin, le miel, l’huile, la fécule de maïs et le cinq-épices chinois si désiré. Verser sur les escalopes et refermer le sac hermétiquement. Remuer tous les ingrédients pour bien enrober le poulet de la marinade. Réfrigérer pendant 1 heure. PRÉCHAUFFER LE BARBECUE À FEU MOYEN-VIF ET EN HUILER LA GRILLE.

4 Enfiler les bandelettes de poulet sur les brochettes.

5 Déposer les brochettes de poulet sur le barbecue, fermer le couvercle et griller de 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. Garnir de fines herbes fraîches, si désiré, et servir immédiatement.

