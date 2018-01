5 faits étonnants sur le système immunitaire

La saison du rhume et de la grippe bat son plein, mais qu’on se rassure: des milliards de cellules tueuses montent la garde pour nous protéger. Notre système immunitaire est d’une efficacité redoutable. Dans son nouveau livre, Immune: How Your Body Defends and Protects You, Catherine Carver, chercheuse en santé publique à l’Université Harvard, explique en détail la façon dont l’organisme détecte et combat l’envahisseur – qu’il s’agisse de maux bénins comme les allergies, du rhume ou d’une grippe d’envergure pandémique. Elle expose également comment, à l’inverse, nos propres cellules peuvent parfois se retourner contre nous dans les cas de réaction auto-immune.

Voici cinq faits fascinants glanés dans son étude approfondie portant sur les défenses immunitaires.