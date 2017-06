5 nouvelles sur la santé qui pourraient changer votre vie

À vos espadrilles



Une heure de course équivaudrait à pas moins de sept heures de vie supplémentaires, nous indiquent les résultats d’une récente étude américaine. Et nul besoin de s’entraîner pour le marathon pour profiter de ces bienfaits: courir de deux à quatre heures par semaine suffirait pour atteindre le plafond de trois années de vie supplémentaires. D’ailleurs, même un jogging occasionnel et modéré de cinq minutes contribuerait à accroître un peu notre longévité. Ça serait un peu fou de s’en passer, non?

Source : Progress in Cardiovascular Diseases