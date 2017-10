Céréales santé: 7 sortes que les enfants vont aimer

Le mauvais côté des céréales à déjeuner? Ce sont des aliments transformés. Pour leur donner une forme de o, de flocon ou de carré, on doit les manipuler et leur ajouter du sucre et du sel. Mais comme il y a peu de chances que les enfants se contentent de gruau au quinoa tous les matins, mieux vaut choisir les meilleures options parmi toutes celles que les épiceries mettent sur les rayons.

Pour une portion de 55 g, les choix santé devraient contenir au moins 5 g de fibres, pas plus de 9 g de sucres (de préférence beaucoup moins, mais c’est difficile à trouver), et pas trop de sel (les céréales les plus faibles en sodium de notre sélection en contiennent 5 mg). Et bien entendu, elles doivent avoir bon goût! (Le nombre de calories et la teneur en protéines et en gras étant à peu près les mêmes pour toutes les céréales sélectionnées, nous n’en avons pas tenu compte dans les comparaisons.)

Note: L’information nutritionnelle mentionnée ici est basée sur une portion de 55 g, comme définie sur la plupart des boîtes de céréales (bien que cela représente une grosse portion pour un jeune enfant). Sur certaines boîtes, les tableaux de la valeur nutritive indiquent des portions de 30 g ou 45 g; dans ce cas, nous avons calculé l’équivalent pour 55 g.

Photo: Post Consumer Brands Canada Shreddies (Post) Info nutritionnelle: La liste des ingrédients est très courte: seulement quatre, plus quelques vitamines et minéraux. Aux 6 g de fibres s’ajoutent 9 g de sucres, alors le goût n’est pas sacrifié pour autant. Un bol de Shreddies contient aussi plusieurs types de vitamines B et comble 50 % des besoins quotidiens en fer. Pourquoi elles plaisent aux enfants: Elles gardent leur croustillant un certain temps, alors ceux qui sont plus lents n’auront pas à manger des céréales détrempées et molles. En prime: Elles se grignotent bien en collation – on se fait un mélange du randonneur en les combinant avec des noix, des graines et des fruits séchés.