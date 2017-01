Comment arriver à tenir ses résolutions?

Modifier ses habitudes une à la fois

Seulement 8 % des gens atteignent les objectifs santé qu’ils se sont fixés en début d’année, selon la coach et formatrice Mélissa Lemieux. La raison ? « On veut trop en faire, trop vite », répond-elle. Acquérir de nouvelles habitudes demande du temps. Des chercheurs de l’University College de Londres ont calculé qu’il faut en moyenne 66 jours pour y parvenir. L’autre écueil, c’est que, à la moindre rechute, on se décourage et on abandonne. « Au contraire, il faut persévérer, ajoute Mélissa Lemieux. La rechute fait partie de la route vers le succès. »