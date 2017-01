Comment se créer une retraite yoga chez soi?

Professeure de yoga certifiée et cofondatrice du site monyogavirtuel.com, Annie Langlois a l’habitude d’animer des retraites de yoga. Mais pour tous ceux qui n’ont ni le temps ni l’argent de partir méditer sur une plage fouettée par le vent à Bali, elle signe un livre pratique et intime sur l’art d’aller à sa propre rencontre, en se servant des principes du yoga Kundalini. « La pratique des asanas (postures) est une chose, écrit-elle dans Ma retraite yoga à la maison (Les Éditions Cardinal), mais le mode de vie entourant la pratique en est une autre. » On est loin du mode d’emploi pour muscler les fessiers : chacun des sept chapitres de ce guide commence par le récit d’une expérience vécue par l’auteure, puis s’ouvre sur des pistes de réflexion. Diverses actions en lien avec le thème sont proposées (par exemple, faire le grand ménage pour épurer son espace de vie et laisser place à la nouveauté), suivis d’exercices de yoga, de relaxation et de méditation.

Dans le chapitre Les épreuves : de grands changements, Annie Langlois propose de travailler le troisième chakra. Situé au milieu de l’abdomen, entre le nombril et le dessous du sternum, il est « impliqué du côté de l’égo, de l’ambition, de la peur et de l’intrépidité ». L’exercice ? Sortir de sa zone de confort : prendre un chemin différent pour se rendre au travail, goûter à quelque chose de nouveau, aller quelque part où l’on n’est jamais allé. La séquence à exécuter : une série de postures conçues pour développer la force abdominale et activer la puissance du troisième chakra. Aperçu.