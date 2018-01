Cortisol, œstrogène, progestérone: petit guide des hormones

L’hormone du stress

Le cortisol

Il est sécrété abondamment en situation de stress. Si une voiture fonce sur nous à toute vitesse, par exemple, notre corps sécrète un surplus de cortisol pour nous aider à réagir rapidement à la menace. Une fois que nous sommes en sécurité sur le trottoir, notre taux de cortisol baisse. Notre rythme cardiaque et notre tension artérielle retournent à la normale. Cette hormone cruciale joue également un rôle dans la régulation de la glycémie et la libération de l’énergie, de même que dans la réponse du système immunitaire à divers stress, comme la fièvre, les maladies et les blessures.

SYNTHÈSE: Situées au-dessus des reins, les glandes surrénales sécrètent activement des hormones, dont le cortisol.

EXCÈS: Une longue liste de problèmes de santé sont possibles lorsque la concentration sanguine de cortisol est trop élevée: cardiopathie, obésité, dépression, troubles du sommeil et de la digestion, entre autres.

DÉFICIT: Une insuffisance de cortisol peut donner lieu à la maladie d’Addison, causée par une réponse immunitaire réduite, qui peut à son tour entraîner des affections auto-immunes telle la maladie de Graves, où des anticorps attaquent des cellules saines et endommagent le cortex (la partie externe) des glandes surrénales. Fatigue chronique, faiblesse musculaire, étourdissements (en passant de la position assise à la position debout), envies de sel, diminution de l’appétit et perte de poids sont quelques-uns des symptômes qui y sont associés.

RÉÉQUILIBRE: Un test sanguin permet d’évaluer le fonctionnement des glandes surrénales. Certaines affections (comme le syndrome de Cushing) peuvent occasionner un taux trop élevé de cortisol, mais le plus souvent l’excès est dû à un mode de vie effréné et à un état de stress chronique. Comme on ne peut éliminer complètement le stress, le meilleur remède consiste à trouver des moyens de mieux le gérer, par l’exercice, le yoga ou la méditation, par exemple.