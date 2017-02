9 activités pour profiter de l’hiver québécois (au lieu de le subir)

Des expériences pour profiter de l’hiver québécois (au lieu de le subir)

Skier de refuge en refuge

Quand on a l’âme audacieuse, on prend plaisir à sortir des sentiers battus pour explorer l’arrière-pays. À la réserve faunique de Papineau-Labelle, un réseau de 100 km de ski nordique – sur des pistes balisées, mais non entretenues mécaniquement – invite les aventurières à explorer le grand blanc en skiant pendant plusieurs jours. Loin de la civilisation, on séjourne dans les 11 refuges sans électricité ni eau courante de la réserve. Quoi de plus authentique que de puiser son eau en creusant un trou dans la glace ? Et on se gâte en soirée avec

un copieux festin des bois et du vin chaud.

30 $ par nuit, incluant l’accès aux sentiers. Transport de bagages en supplément, prix variant selon la distance à parcourir.