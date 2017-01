Équipée pour dormir!

Oreiller en écales de sarrasin

L’entreprise montréalaise Mayukori s’est inspirée de la tradition coréenne pour concevoir un oreiller ergonomique. Résultat? Un oreiller en écales de sarrasin, qui épouse la forme de la tête et de la nuque, soutient les vertèbres cervicales et maintient l’alignement de la colonne, permettant la détente complète du système musculaire.

L’oreiller pourrait convenir dès la première utilisation, mais pour profiter pleinement de ses bienfaits, il vaut mieux l’adapter à notre physionomie en faisant quelques ajustements. On procède par essai/erreur, pendant quelques nuits, en augmentant ou en diminuant la quantité d’écales de sarrasin, afin de modifier la hauteur et la fermeté de l’oreiller.

Les écales de sarrasin gardent leur forme pendant près d’une décennie avant de devoir être remplacées (à faible coût) par de nouvelles. Elles ont aussi la particularité de repousser les acariens et de laisser l’air circuler facilement, maintenant ainsi notre oreiller au frais. Fait non négligeable, cet oreiller peut servir de sac chauffant ou refroidissant. Multi-usage, quoi!

Oreiller en écales de sarrasin, de Mayukori : à partir de 59 $.

Points de vente.

Aussi offert en ligne.

Avant d’acheter un oreiller, il est essentiel de prendre le temps d’en faire l’essai. C’est particulièrement vrai pour ce type d’oreiller, car, en raison de sa fermeté et du bruit que peuvent causer ses écales de sarrasin en se déplaçant, il ne laisse personne indifférent : on l’adore ou on l’abhorre!

Parfum aromachologique

Sentir, ressentir, s’endormir… Le parfum d’ambiance « Doux rêves » est une sorte de rituel olfactif, qui favorise le sommeil. S’inspirant de l’aromachologie (les odeurs déclenchent des émotions et influencent les comportements), il a été élaboré à partir d’huiles essentielles de lavande, de fleur d’oranger et de cèdre, reconnues pour leurs propriétés apaisantes. Excellent, quand on souffre d’insomnie.

Juste avant de se mettre au lit, on active le diffuseur, d’une simple pression du doigt, pour libérer les arômes d’huiles essentielles. En quelques minutes, un agréable effluve embaumera la chambre, sans effet de lourdeur, et fera disparaître les tensions de la journée! Le diffuseur continuera de fonctionner par intermittence, pendant quatre heures. Très vite, on associera le parfum « Doux rêves » à l’heure du coucher, et il deviendra le Chanel Nº 5 de nos nuits…

Le parfum « Doux rêves » fonctionne à l’aide d’un système de diffusion à froid, un procédé qui ne chauffe pas les huiles et, donc, qui en préserve mieux les propriétés. Il est offert sous la forme d’une capsule de plastique, à insérer dans un diffuseur spécial.

Parfum aromachologique « Doux rêves », gamme EasyScent, de Lampe Berger :

– à partir de 54,99 $ pour le coffret de départ (un diffuseur, une cartouche de parfum « Doux Rêves » procurant 20 heures de diffusion, deux piles rechargeables et un chargeur).

– 19,99 $ pour les recharges de parfum (150 heures de diffusion, environ 50 jours).

Points de vente.

Coussin de détente

La plus grande surprise de ce banc d’essai : cet accessoire biseauté. Entièrement conçu et fabriqué au Québec, il s’inspire des lits d’hôpitaux, dont les extrémités inclinables assurent une position de sommeil réduisant les sources d’inconfort.

Le coussin en mousse mémoire se pose directement sur le matelas, devenant en quelque sorte son prolongement. Il est assez imposant (24 po x 28 po x 12 po pour le plus gros des deux modèles), mais c’est ce qui fait que, une fois allongée sur le dos, les fesses bien posées à sa base, on profite d’un support dorsal complet, allant de la région lombaire à la région cervicale. Dans cette position, le bas du dos ne se creuse pas, la colonne vertébrale reste bien alignée, et on évite les points de pression (sur les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules) qui se créent lorsqu’on dort sur le côté. Finis les matins où on se réveille avec l’impression qu’un rouleau compresseur nous a roulé dessus, pendant la nuit! D’autant plus que le coussin a l’avantage de garder les voies respiratoires bien dégagées, permettant une meilleure oxygénation du cerveau et contribuant à l’obtention d’un sommeil plus récupérateur. Un accessoire orthopédique fort utile pour les gens qui souffrent de difficultés respiratoires (asthme, bronchite…), mais aussi pour les personnes aux prises avec des troubles digestifs (brûlements d’estomac, reflux gastriques…).

Il faut de deux à trois semaines pour s’y habituer, surtout si on n’a pas tendance à dormir sur le dos. L’adaptation se fera peu à peu, alors il est important de ne pas s’acharner : on dort avec le coussin et on l’enlève quand on en ressent le besoin. Cela risque d’être encombrant au début, mais, au fil des nuits, comme on sera de plus en plus confortable, on bougera beaucoup moins (souvent, le corps répond à l’inconfort en nous incitant à changer de position). Le recouvrement en viscose de bambou est d’ailleurs très agréable au toucher, en plus d’être antibactérien et de garder l’oreiller au frais.

Il ne serait pas étonnant de voir ce produit s’imposer dans nos lits, au point de devenir aussi indispensable que l’oreiller.

Symbia 18º (pour les personnes mesurant 5 pieds 7 pouces ou moins) et Symbia 23º (pour les personnes mesurant plus de 5 pieds 7 pouces), d’Orthex : 119 $ et 139 $.

Points de vente.

Système de relaxation par thérapie sensorielle

Certains sons ont des vertus apaisantes, qui nous poussent à fermer les yeux et nous aident à faire le vide… Pour un voyage nocturne en première classe, rien de mieux que cet appareil, qui plongera notre chambre dans l’une de ces six ambiances relaxantes : Océan, Nuit d’été, Pluie, Forêt pluviale, Cascade et… Battement de cœur (pour les enfants). L’appareil prend peu de place, et une minuterie permet de le mettre hors tension après 15, 30 ou 60 minutes.

CN-STS-03, d’ObusForme : prix suggéré de 29,99 $.

Points de vente.

Oreiller moelleux

Marre de cet oreiller qui nous fait la « nuit » dure? Sous son enveloppe matelassée, ce modèle cache des milliers de microcoussins, qui se déplacent indépendamment les uns des autres. Impossible de trouver plus malléable! La housse en velours de coton (lavable à la machine et hypoallergénique) est très douce, donnant l’impression de dormir sur un nuage…

L’oreiller est assez volumineux et, dans certaines positions, selon les personnes, il peut s’avérer trop haut, d’où l’importance – on ne le dira jamais assez – de prendre le temps d’en faire l’essai avant de l’acheter.

Oreiller Tempur-Nuage, de Tempur-Pedic : prix suggéré de 199,95 $.

Points de vente : 1 800 887-4321.

Simulateur d’aube

Du soleil pendant la journée, c’est bien ; dès le réveil, c’est encore mieux! Cet appareil nous tire du lit tout en douceur, grâce à sa lampe halogène, qui reproduit le lever du soleil. Trente minutes avant l’heure de réveil programmée, la lampe s’active et émet une lumière, dont la force augmente progressivement. Plus l’intensité est forte (jusqu’à 20 degrés), moins il nous faudra de temps pour être complètement réveillée. Évidemment, la sensibilité à la lumière varie d’une personne à l’autre, alors les deux ou trois premiers matins, il est important de noter à quelle phase on a ouvert les yeux et de le régler comme degré d’intensité maximal.

Quatre-vingt-dix secondes avant l’heure de réveil, l’appareil peut aussi faire jouer la radio (FM), émettre un signal sonore ou reproduire un chant d’oiseau. Comme pour la lumière, le son démarrera doucement, puis augmentera jusqu’au volume maximal sélectionné (20 intensités).

Pour être efficace, le simulateur d’aube doit se trouver à une distance de 40 à 50 cm de la tête, alors on lui prévoit une place sur la table de nuit. Il occupe un certain espace (environ 25 cm de haut et 17 cm de diamètre), mais son design moderne et sa finition de qualité en font un élément décoratif intéressant. Sans compter qu’avec sa luminosité réglable, il n’a rien à envier aux lampes de chevet traditionnelles.

Lampe-réveil HF3470, de Philips.

En ligne sur amazon.ca (à partir de 119,35 $).

Masque de sommeil

C’est le petit frère de l’oreiller Mayukori. Rembourré d’un mélange d’écales de sarrasin et de fleurs séchées certifiés biologiques, il s’utilise comme masque de sommeil à triple action. Au coucher, on dépose la pochette de coton sur le visage, à la hauteur des yeux, pour obtenir une noirceur totale favorisant l’endormissement. On savoure du même coup l’effet apaisant des écales qui, tout en épousant la forme du visage, y exercent une légère pression. Surtout, on se laisse envelopper par les huiles essentielles (lavande, camomille, verveine ou rose) contenues dans les fleurs séchées et on profite de leur effet sédatif, qui chasse l’anxiété, en quelques minutes, et favorise un sommeil profond.

Diffuseur aromatique, de Mayukori : 19 $.

Points de vente.

Aussi offert en ligne.

Coussin entre-jambes

Un incontournable pour les personnes (la majorité des gens!) qui ne jurent que par la position du « fœtus ». Ce coussin s’installe entre les jambes pour favoriser le bon alignement des hanches et de la colonne vertébrale, et réduire les tensions dorsales. Il est composé de deux couches de mousse viscose élastique (qui prennent la forme du corps), séparées par une couche de mousse plus ferme (qui permet de garder la forme du coussin et de supporter les jambes). Sa forme est assez allongée pour réduire la pression à la fois sur les genoux et les chevilles, mais assez étroite pour ne pas être encombrante et nuire à la mobilité. Le recouvrement en viscose de bambou est antibactérien et garde l’oreiller au frais.

Symbia 03″, d’Orthex : 59 $.

Points de vente.

Réveil par phase de sommeil

Terminés les réveils brutaux imposés par les réveille-matin traditionnels. Ce modèle nouvelle génération a été conçu pour que chaque éveil soit le plus agréable possible, en évitant les phases de sommeil profond. Durant la nuit, un capteur, porté à un poignet, enregistre et transmet les mouvements corporels au réveille-matin. Celui-ci utilise cette information pour dresser un portrait de nos cycles de sommeil et, dans les 30 minutes précédant l’heure de réveil programmée, il nous réveillera au moment le plus propice, en repérant la phase où le sommeil sera le plus léger.

À titre d’exemple, si on programme le SleepPhase pour qu’il nous réveille à 7 h et qu’à 6 h 45, notre phase de sommeil léger touche à sa fin, l’appareil saisira l’occasion de nous réveiller avant qu’on tombe dans la phase de sommeil moyennement profond. On dormira donc 15 minutes de moins que prévu, mais on profitera d’un réveil ô combien plus agréable! Si aucune des phases de sommeil ne se prête à un réveil plus en douceur, le SleepPhase sonnera à l’heure programmée.

Autres fonctionnalités

Le réveil propose six sonneries – dont certaines assez originales. Si on ne prévoit pas se lever au même moment que notre conjoint, on n’a qu’à programmer deux heures de réveil et à les associer à des sons différents. Une fois la sonnerie déclenchée, le volume augmentera graduellement, toutes les deux secondes, sans toutefois dépasser le volume maximal déterminé. Pour le coucher, le SleepPhase offre également trois mélodies apaisantes, qui s’arrêtent automatiquement, une fois qu’on est endormie.

Une nuit normale compte de trois à cinq cycles de sommeil, de 90 à 110 minutes chacun, pendant lesquels les phases de sommeil profond, de sommeil léger et de sommeil paradoxal se succèdent.

Réveil SleepPhase, d’aXbo : environ 300 $ (incluant les frais de livraison) pour le modèle pour couple, qui comprend deux capteurs.

Offert en ligne uniquement.

Séparateur de genoux

Son petit format en fait un accessoire de voyage parfait. Contrairement aux coussins et aux oreillers, il reste bien en place, grâce à sa forme de sablier. De plus, comme il est fait en mousse viscoélastique, il se moule au corps, mais reprend complètement sa forme, entre les utilisations. La housse est lavable à la machine.

PL-KNE-BY, d’ObusForme : prix suggéré de 24,99 $.

Points de vente.