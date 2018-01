Infections à levures: comment les traiter et les prévenir

Le candida albicans est une levure naturellement présente dans l’organisme, qui est contrôlée par une bactérie amie, le lactobacillus acidophilus. Les infections à levures surviennent lorsque le candida albicans prolifère. Cela se produit souvent à la suite d’un traitement aux antibiotiques, car ces derniers perturbent l’équilibre bactérien, permettant aux levures de se multiplier. Les infections à levures peuvent également être dues à de mauvaises habitudes alimentaires, notamment une consommation excessive de sucre ou d’alcool; à un système immunitaire affaibli; à la prise de corticostéroïdes ou d’autres médicaments qui entravent la réaction du système immunitaire; aux changements hormonaux associés à la ménopause, à une grossesse ou au cycle menstruel; ou à certaines maladies, comme le diabète ou le cancer.

Un diagnostic précis d’infection à levures est important pour assurer un traitement efficace. Les infections vaginales à levures s’accompagnent de démangeaisons et de sensations de brûlure, avec ou sans pertes vaginales, qu’on compare communément à du fromage cottage. Les hommes ayant une infection génitale à levures peuvent ne présenter aucun symptôme ou voir apparaître une éruption et ressentir une démangeaison sur le pénis. Dans le cas d’une infection buccale à levures, la gorge se recouvre d’une pellicule blanchâtre et la bouche est douloureuse. D’autres symptômes associés à l’infection à levures chronique comprennent les gaz intestinaux, le ballonnement, l’indigestion, la congestion nasale ou les problèmes de sinus, la mauvaise haleine, les éruptions cutanées, une augmentation des allergies ou une sensibilité accrue aux produits chimiques, des démangeaisons rectales, de la fatigue, de la difficulté à se concentrer, des maux de tête et des envies de sucre.

Le traitement le plus efficace consiste à rétablir à long terme l’équilibre de la flore vaginale, plutôt que de rechercher un soulagement rapide et à court terme des symptômes.

Méthode en quatre points pour le traitement des infections à levures