Instagram mine la santé mentale des jeunes

Les hommes agissent différemment avec leur enfant selon son sexe. Dans le cadre d’une étude américaine, on a observé au quotidien 52 pères interagir avec leur tout-petit. Les papas de petite fille chantaient davantage, parlaient plus d’émotions et étaient plus attentifs aux besoins de l’enfant. Ceux qui avaient un garçon jouaient plutôt à se bagarrer et utilisaient un vocabulaire plus compétitif (comprenant des mots comme« gagner » et « fier », par exemple). Les chercheurs n’ont pu déterminer si ces attitudes sont innées ou acquises. Source :