La boisson d’amandes, vraiment mieux pour la santé?

Aucun lien clair n’a été établi à ce jour entre les produits laitiers et le cancer. Une consommation élevée de lait et de gras animal constituerait un facteur de risque de cancer de la prostate, et peut-être de lymphome non hodgkinien, mais ces liens restent à confirmer par des recherches plus poussées. Le lait ne semble pas influer sur le risque de cancer du sein, le type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes. (À cet égard, la boisson de soya n’augmente pas non plus le risque de cancer du sein. En fait, elle pourrait même le faire diminuer.)