La cannelle peut-elle faire baisser le taux de cholestérol? Enquête sur les propriétés de cette épice sucrée.

Des données suggèrent que la cannelle aiderait à contrôler le taux de sucre dans le sang. Mais attention, d’autres études sont nécessaires pour corroborer cette affirmation.

La cannelle a si souvent été utilisée dans la préparation de recettes pas très bonnes pour la santé qu’on l’associe presque à de la malbouffe. Certains affirment plutôt qu’elle peut aider à réguler la glycémie, combattre l’inflammation, réduire le taux de cholestérol, prévenir les infections à levures et la maladie d’Alzheimer. Nous avons écumé les recherches afin de démêler le vrai du faux.

La cannelle abaisse-t-elle le taux de sucre dans le sang?

«Certaines preuves intéressantes tendent à le confirmer, mais les avis sont encore partagés, » affirme Brooke Bulloch, une diététicienne professionnelle de Saskatoon. En 2012, une revue systématique Cochrane — un réseau mondial indépendant de chercheurs intéressés par les questions de santé — a analysé 10 essais cliniques aléatoires. Résultat? Dans l’ensemble, la cannelle ne contrôlait pas mieux la glycémie des diabétiques qu’un placebo. Une revue Cochrane datant de 2013 était plus positive, statuant que la cannelle faisait bel et bien baisser la teneur du sang en glucose. Par contre, la dose à consommer et la durée idéale du traitement restaient à clarifier. En somme, ça veut dire quoi? Qu’il n’y a pas encore assez de preuves pour tirer des conclusions.

La cannelle prévient-elle la maladie d’Alzheimer?

Deux études à court terme avancent que la cannelle aurait modifié des molécules associées à la maladie d’Alzheimer chez des rats atteints du diabète de type 2. Le mot clé ici est «rats». «On ne peut pas nécessairement se baser sur la réaction des rats pour prédire celle des humains », souligne Bulloch. De plus amples recherches doivent être conduites chez l’humain.

La cannelle réduit-elle le taux de cholestérol?

«La recherche est prometteuse», dit Bulloch. Une méta-analyse de 2013 a prouvé que la cannelle réduisait le taux de cholestérol et de triglycérides, une sorte de lipides contenus dans le sang. Elle abaisse également le taux de cholestérol LDL (le mauvais cholestérol) et augmente le taux de cholestérol HDL (le bon cholestérol). Or, cette étude présente quelques limites. Premièrement, elle n’a été menée que sur des personnes atteintes de diabète. Deuxièmement, la dose de cannelle ingérée et la durée de consommation étaient très variables. Plusieurs études ont par contre établi que certains changements dans nos habitudes de vie — comme perdre du poids et manger moins de gras trans — peuvent faire diminuer le taux de cholestérol.

La cannelle peut-elle combattre l’inflammation?

Dans une boîte de Petri, oui. Chez les hamsters et les souris? Peut-être. Chez les humains? On l’ignore. Des chercheurs pensent qu’il y aurait un lien entre l’inflammation chronique et les maladies cardiaques, le cancer et l’arthrite. Combattre l’inflammation en général est donc une bonne chose. Malheureusement, les effets de l’alimentation sur l’inflammation ne sont pas clairs. « On sait que la cannelle contient des antioxydants, mais on ne sait pas exactement quel rôle elle joue contre l’inflammation, explique Bulloch. Fait-elle une grande différence? Je n’en ai aucune idée. »

La cannelle peut-elle combattre les infections à levures?

Une recherche en laboratoire a montré que la cannelle était antifongique. Cette étude s’est concentrée sur les huiles essentielles de cannelle et a prouvé que les huiles combattaient les champignons qui poussaient sur du bois en décomposition. Mais aucune recherche n’a été faite sur des êtres vivants. «On ne peut donc pas en tirer de conclusion», affirme Bulloch.

Cet article est une adaptation tirée du site Chatelaine.