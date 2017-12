Lady Gaga et sept autres stars parlent de leur vie avec une maladie chronique

«La fatigue est difficile à décrire à ceux qui ne la connaissent pas […] Certains matins, je me sens vraiment malade, comme lorsqu’on n’a pas assez dormi ou qu’on a un rhume ou une grippe. Je suis toujours plus ou moins fatiguée […] On s’habitue presque à vivre avec les symptômes. On se dit: “Il faut que je me secoue, il faut que je continue.”»

— New York Times, septembre 2011

À propos du syndrome de Sjögren: C’est une maladie auto-immune qui s’attaque aux muqueuses et aux glandes qui sécrètent des liquides. La maladie affecte souvent d’abord les glandes lacrymales et les glandes salivaires. Elle touche surtout les femmes et est souvent associée à d’autres affections auto-immunes rhumatismales, comme le lupus et l’arthrite rhumatoïde. Le traitement varie selon l’organe atteint – parfois de simples gouttes pour les yeux ou un rince-bouche, jusqu’à la chirurgie consistant à fermer les canaux lacrymaux (pour retenir les larmes naturelles), dans les cas plus graves.