Les femmes, meilleures chirurgiennes?

Ne me quitte pas

La peur d’être laissé nuit à la relation amoureuse et à l’engagement. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs de l’Université Vita‑Salute San Raffaele, en Italie, ont transmis aux participants de fausses données statistiques sur les chances que leur couple avait de durer. (Une partie des sujets a servi de groupe témoin – on ne leur a rien dit sur l’avenir de leur couple.) Le fait de connaître ces données influençait directement les sentiments des répondants envers leur conjoint et leur volonté de s’engager dans le couple. Comme quoi, il suffit peut-être d’y croire ?

Source : Motivation and Emotion