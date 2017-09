Les meilleurs aliments contre le cancer

Deux à cinq tasses par jour préviendraient plusieurs cancers : sein, vessie, bouche, côlon, endomètre, cerveau et peau. Cet incontournable du petit-déjeuner réduirait également de 72 % le risque de cancer du foie et il est associé à une baisse de 50 % des récidives chez les femmes qui ont eu un cancer du sein. (International Journal of Cancer ; Clinical Cancer Research)

Photo: iStock