Surdose de séries télé?

On le sait, le chien est le meilleur ami de l’homme, et souvent plus qu’on l’imagine. Il peut pleuvoir, neiger, grêler, Pitou entraîne son maître avec lui dans sa promenade quotidienne. C’est sans doute pourquoi ceux qui possèdent un chien sont plus actifs que ceux qui n’en ont pas, comme le révèle une récente étude britannique. Non seulement les propriétaires de chien faisaient davantage d’exercice physique (en moyenne 23 minutes de plus par jour), mais ils étaient plus actifs par mauvais temps que les autres dans les meilleures conditions météo, selon les chercheurs des universités de Cambridge et d’East Anglia. En plus d’être d’adorables compagnons de marche, les chiens ont un impact positif sur la tension artérielle, le stress et certains troubles respiratoires. Raison de plus pour braver le froid et amener Toutou en forêt, à la recherche du sapin de Noël idéal !

Sources : Journal of Epidemiology and Community Health, Time Health