Poisson: les choix écoresponsables

Vive le poisson, pour manger léger et ne pas s’éterniser dans la cuisine ! Mais on est bien souvent tiraillées entre les avis des nutritionnistes et les mises en garde des environnementalistes. D’une part, le Guide alimentaire canadien recommande d’en consommer au moins deux fois par semaine ; d’autre part, la liste d’espèces vulnérables ou menacées de disparition s’allonge… Pour s’assurer de faire des choix responsables, il n’y a pas 36 solutions, on doit privilégier des produits issus de la pêche durable.