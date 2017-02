Que révèlent nos ongles sur notre santé?

Il y a celles qui portent un soin maniaque à leurs ongles et les autres qui ne s’en préoccupent guère. Peu importe notre assiduité en la matière, nous devrions toujours les observer avec attention parce qu’ils livrent de précieuses informations sur notre condition médicale. Des études portant sur la couleur, la texture et la structure des ongles démontrent que ceux-ci peuvent souvent signaler des carences nutritionnelles et des maladies. Voici les anomalies à surveiller de près.

Des ongles secs, effrités ou cassants

Des ongles déshydratés et cassants peuvent être dus à plusieurs facteurs : changements dans notre style de vie (par exemple, un niveau de stress ou de fatigue inhabituel), utilisation de produits chimiques tels que dissolvants à vernis et détergents abrasifs, etc. Les trempettes prolongées dans l’eau ne font pas non plus bon ménage avec nos mains. Mais si nos ongles s’effritent, se dédoublent et semblent fragilisés en permanence, il serait temps de consulter un médecin. « Une peau, une chevelure et des ongles déshydratés peuvent être le signe d’un ralentissement de l’activité de la glande thyroïde », explique la Dre Sandy Skotnicki, professeure agrégée de dermatologie à l’Université de Toronto. L’hypothyroïdie (quand la thyroïde ne produit pas la quantité suffisante d’hormones qui permet aux cellules et aux organes de bien fonctionner) touche surtout les femmes de 46 à 54 ans, selon une étude publiée en 2013 dans le Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. Une analyse sanguine est nécessaire pour contrôler le dosage des hormones thyroïdiennes.

À lire: Comment faire durer votre vernis à ongles?

Stries, bosses et trous

Les stries sur les ongles équivalent aux rides sur la peau. Il s’agit d’un phénomène naturel qui finit par survenir un jour ou l’autre. « Les stries longitudinales [dans le sens de la longueur] s’installent avec l’âge, et c’est normal », déclare la Dre Skotnicki. Cependant, des sillons transversaux méritent qu’on y prête attention. « Lors d’une forte fièvre ou d’une maladie, il arrive parfois que nos ongles cessent de pousser, ce qui provoque une strie horizontale appelée “ligne de Beau”, indique le Dr Peter Vignjevic, dermatologue et professeur adjoint de médecine à l’Université McMaster. C’est un signe de stress. » Qu’en est-il d’une surface bosselée ? « Des bosses et des petits cratères peuvent être des symptômes de psoriasis [une maladie inflammatoire chronique de la peau se manifestant par des plaques rouges qui desquament] », précise la Dre Skotnicki. Une récente étude canadienne démontre que plus de 90 % des patients atteints d’arthrite psoriasique affichent des ongles abîmés.

À lire: les meilleurs soins antiâges

Bandes foncées

On s’est toutes un jour cogné un ongle avec un marteau (ouch !). L’hématome qui apparaît alors prend des semaines à disparaître. Mais si une tache ou une bande foncées surgissent sur le lit de l’ongle sans aucune raison apparente, il faut consulter un spécialiste le plus vite possible. « La plupart des gens ne savent pas que Bob Marley est mort d’un cancer rare de la peau, le mélanome acrolentigineux, qui se manifeste souvent par l’apparition d’une ligne noire sous les ongles », signale la Dre Skotnicki. Cette forme de cancer affecte davantage les gens au teint foncé et d’un certain âge. »

Ongles jaunes

Deux mauvaises habitudes peuvent causer le jaunissement des ongles : le tabagisme et l’application fréquente de vernis sans base protectrice. Mais, « s’il y a couleur jaune et que le corps de l’ongle décolle de la base [le lit unguéal], on a peut-être affaire à une infection fongique », prévient la Dre Skotnicki. Le médecin prescrira alors un traitement pour arrêter la prolifération des champignons. Dans de rares cas, des ongles jaunes peuvent révéler des conditions plus sérieuses, comme un lymphœdème (une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus conjonctifs) ou encore une maladie respiratoire, comme une bronchite chronique. Ces problèmes de santé causent un ralentissement de la croissance de l’ongle qui se met à épaissir et à jaunir.

À lire: au secours, je veux dormir!

Taches blanches

Lorsqu’on travaille avec ses mains, il y a de bonnes chances qu’on se retrouve avec quelques ongles cassés ou des marques blanches sur le lit de l’ongle. « Une petite tache blanche, qu’on désigne sous le nom de leuconychie traumatique, est bénigne », explique le Dr Vignjevic. Par contre, si l’étendue blanche couvre plus de la moitié de l’ongle, brille comme du verre dépoli et que la lunule [le petit croissant à la base de l’ongle] a disparu, « il s’agit d’une affection appelée “ongle de Terry”, associée à une maladie du foie ou des reins », ajoute le spécialiste.