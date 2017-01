7 découvertes inusitées sur la santé

Manger avec ses oreilles

Le bruit des aliments qu’on croque augmente notre plaisir à manger. Cette découverte de chercheurs japonais, publiée dans la revue Physiology & Behavior, pourra peut-être un jour aider à stimuler l’appétit des personnes astreintes à une diète stricte (et monotone) en raison de leur incapacité à mastiquer ou à avaler. Dans cette étude, 30 adultes en bonne santé ont été invités à consommer cinq aliments de consistance molle avec ou sans émission d’un son imitant celui que fait la nourriture dure qu’on croque, comme les pommes et crudités. Lorsque le son était présent, les substances étaient en général évaluées comme plus fermes et plus agréables à manger. Le bruit du croquant a donc une influence, même si on ne mord pas réellement à belles dents.

Source : Science Direct



