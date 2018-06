Punch rose et noir

Mesdames, pour frapper avec jubilation le punching-ball, il faut choisir de bons gants adaptés à la morphologie féminine – les poignets et les mains des femmes étant en général plus petits et plus étroits que ceux des hommes.

Gants d’entraînement Powerlock d’Everlast, 69,99 $.