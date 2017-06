Trois signes que vous souffrez peut-être d’UCI

Vous arrive-t-il d’avoir des plaques rouges enflées sur votre peau pendant plus de six semaines sans pouvoir dire ce qui les a déclenchées? Si c’est le cas, vous souffrez peut-être d’urticaire chronique idiopathique (UCI). Les experts n’en connaissent pas encore tout à fait la cause, mais une chose est certaine : ce problème est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et touche davantage les adultes de 20 à 40 ans.

Pensez-vous souffrir d’UCI? Voici trois symptômes courants qui ne trompent pas :

1. Des plaques avec démangeaisons (aussi appelées « papules »), avec ou sans enflure, apparaissent sur votre peau :

Ces plaques saillantes sont rouges, blanches ou de couleur peau. Leur taille varie et leur forme est bien définie. Elles sont habituellement accompagnées de démangeaisons (parfois intenses chez certaines personnes) et apparaissent sur n’importe quelle partie du corps. Elles peuvent disparaître, puis surgir ailleurs le lendemain.

2. Les éruptions durent plus de six semaines :

Si des plaques apparaissent sur votre peau pendant plus de six semaines sans que vous ne sachiez pourquoi (par exemple à cause de la chaleur, du stress ou d’allergies), peut-être qu’il s’agit d’UCI. Le mot « chronique » dans UCI signifie que l’urticaire (les plaques) continue d’évoluer durant au moins six semaines, parfois même pendant des années dans certains cas.

3. Les plaques surgissent sans raison apparente :

Le mot « idiopathique » dans UCI signifie que les symptômes surviennent de façon imprévisible et que la cause n’est jamais clairement identifiée. Lorsque vous souffrez d’UCI, des plaques apparaissent spontanément sur la peau, et ce, sans facteur déclencheur, pendant au moins six semaines. Une plaque peut demeurer sur la peau de 1 heure à 24 heures avant de disparaître.

Diagnostic et traitement

L’UCI a de graves répercussions sur la qualité de vie de nombreuses personnes qui en souffrent. Heureusement, il existe des traitements et des remèdes qui aident à en soulager les symptômes. Si vous pensez souffrir d’UCI, parlez-en d’abord à votre médecin. Celui-ci vous dirigera vers un spécialiste qui pourra confirmer vos doutes.

Durant une crise, tenez un journal de vos symptômes et activités pendant une semaine; ceci aidera votre médecin à mieux comprendre le problème. Notez-y chaque jour ce que vous avez fait et ce qui a pu déclencher la crise (stress, chaleur, froid, eau, aliments, vêtements serrés pouvant exercer une pression sur la peau, etc.).

Il existe diverses options pour traiter l’UCI, comme des crèmes topiques antidémangeaisons, des antihistaminiques administrés par voie orale et des médicaments sur ordonnance. Les quelques conseils suivants sont aussi de bonnes solutions à envisager :

N’exposez pas votre peau à la chaleur.

Couvrez d’un bandage les zones touchées pour éviter d’égratigner votre peau à ces endroits fragiles.

Prenez un bain d’eau tiède avec du bicarbonate de soude, des flocons d’avoine crus ou de l’avoine colloïdale pour aider à calmer les démangeaisons.

Portez des vêtements amples et confortables en tissu doux, comme du coton.

Évitez tout ce que vous croyez être un élément déclencheur : le stress, la chaleur, le froid, le soleil, l’eau, la pression sur la peau, certains aliments, etc.

Si vos problèmes de peau nuisent à votre qualité de vie et que vous croyez souffrir d’UCI, parlez-en à votre médecin et celui-ci vous dirigera vers un spécialiste. Des moyens existent pour soulager vos symptômes.

Pour en savoir plus sur l’UCI, visitez mapeaumepique.ca.