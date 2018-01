Un gène du divorce?

Commotion cérébrale : les filles récupèrent moins vite

Maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, dépression : les symptômes d’une commotion cérébrale sont loin d’être anodins. Et, à l’adolescence, ils persistent en général deux fois plus longtemps chez les filles que chez les garçons. C’est ce qu’ont noté des chercheurs américains en comparant les dossiers de 212 jeunes athlètes s’étant présentés à une clinique de médecine sportive du New Jersey après avoir subi un choc à la tête (il s’agissait dans tous les cas d’une première fois). Pour l’instant, on ne s’explique pas bien cette différence. Parmi les pistes envisagées : le fait d’avoir déjà souffert de dépression ou de migraines – ce qui est plus fréquent chez les filles – pourrait exacerber les symptômes de la commotion.

Source : The Journal of the American Osteopathic Association