Vibrateurs: 7 petits modèles à essayer

Imaginons une femme qui aurait l’habitude de manger une rôtie chaque matin. Depuis 20 ans. Qui s’en serait toujours contentée – jusqu’au jour où elle a envie d’autre chose. Rien de mal à manger une rôtie, mais le temps est peut-être venu de changer pour un muffin anglais.

De la même façon, peut-être bien qu’après avoir eu une vie sexuelle plutôt satisfaisante, mais prévisible, pendant des années, on se dit un jour: pourquoi ne pas essayer un vibrateur? Si on n’est pas à l’aise à l’idée de sortir un phallus géant de son tiroir de table de chevet, on peut commencer petit, suggère Robin Milhausen, professeure agrégée en relations familiales et en sexualité humaine à l’Université de Guelph, en Ontario

Parmi les nouveaux modèles offerts sur le marché, beaucoup tiennent dans la paume d’une main. Pour apprivoiser son vibrateur, on peut commencer par s’en servir comme d’un vibromasseur pour le cou et les épaules… avant de le glisser sous les draps.

Voici des petits formats à considérer:

Minna Limon Le vibrateur en forme de citron Minna Limon possède une «mémoire intelligente» qui enregistre les séquences vibratoires pour pouvoir les répéter à notre guise. 120 $, Come As You Are.