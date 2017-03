12 façons simples de gagner en confiance au travail

1 - Apprendre des autres

Les leçons de l’expérience sans les douleurs qui vont (souvent) avec ! C’est l’immense cadeau que peuvent offrir les mentors. Un ancien professeur, une collègue, un client : quiconque dont on respecte le jugement et avec qui on est à l’aise peut tenir ce rôle.

Truc : Exposer à quelqu’un de confiance ses enjeux et solliciter son avis. « Dix minutes suffisent. L’entretien peut se faire au téléphone ou à l’extérieur du bureau », suggère Anik Trudel, vice-présidente principale et directrice générale de Citoyen Optimum, une agence de relations publiques spécialisée dans le numérique. On nous demande de jouer ce rôle ? On dit oui !