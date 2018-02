12 trucs pour épargner, un peu, beaucoup, énormément!

Toiture qui coule, bottes qui rendent l’âme, réparation urgente sur la voiture… On a toujours de bien bonnes raisons de ne pas mettre de sous dans sa tirelire ! Et si, cette année, on passait vraiment à l’action ? Voici des trucs infaillibles pour y parvenir.

Déclencher une commission d’enquête sur ses finances « Dans nos vies qui roulent à 300 km/h, peu de gens prennent le temps de faire une pause pour se demander : où va mon argent ? observe Danièle Soaré, coach financière. Pourtant, si l’on veut arriver à colmater les fuites dans ses finances, on doit en déterminer la source. » Faire un budget ? Pas toujours nécessaire. Il suffit souvent de noter toutes ses dépenses. Et après quelques semaines, on sait en général où couper dans le gras.