20 livres que toute féministe devrait avoir dans sa bibliothèque

Unfinished Business: Women, Men, Work, Family

Vivement que l’ouvrage d’Anne-Marie Slaughter soit traduit en français. Ancienne collaboratrice de Hillary Clinton, elle ébranle notre manière de voir la famille et le travail. On lit aussi ses chroniques dans The Atlantic, notamment « Why Women Still Can’t Have It All ».

(Penguin Random House, 2016)

