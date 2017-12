2017: les mots et les expressions qui ont rendu notre monde plus féminin

Des mots-clics viraux à la structure même de la langue française, on peut dire que les sujets féminins (et féministes!) n’ont pas manqué cette année. Certains d’entre eux passeront sans aucun doute le cap de 2018 et reviendront dans notre paysage, tant ils ont été marquants. Oui, on pense à #MoiAussi!