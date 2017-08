23 millions $ pour lutter contre la violence sexuelle sur les campus

5. Marilyse Hamelin

«Le problème avec la politique annoncée, c’est qu’elle me semble peu contraignante. Sauf erreur de ma part, on ne fait qu’inciter fortement les institutions à se doter d’une politique. Je pense qu’il faut aller plus loin. Lorsque j’ai fait une tournée de conférences portant sur le consentement dans les cégeps avec Koriass et Julie Miville-Dechêne l’an dernier, je disais toujours aux jeunes, et par ricochet aux profs présents dans l’auditorium, qu’il n’y avait aucune espèce de consentement valide entre un prof et son élève, et ce, même si celui-ci a 18 ans ou plus. Parce qu’il existe un rapport d’autorité, d’hiérarchie entre les deux. Le consentement sexuel doit vraiment être donné de façon volontaire, constituer un choix libre et éclairé. Si la relation sexuelle a lieu dans un contexte d’abus de confiance ou de pouvoir, le consentement ne tient pas. Ça devrait tout simplement être interdit. Se doter de balises pour guider ce type de relations ne suffit pas.» – Marilyse Hamelin, journaliste indépendante et féministe. Elle vient de lancer l’ouvrage Maternité – La face cachée du sexisme (Leméac).