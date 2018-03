A-t-on encore besoin de la Journée internationale des femmes?

Caroline St-Hilaire

Ex-mairesse de Longueuil, commentatrice pour La Joute, à LCN

« Malheureusement, on a encore plusieurs bonnes raisons d’avoir besoin de la Journée internationale des femmes. Quand j’étais plus jeune, je n’aurais jamais cru que le fait d’être une femme pouvait être un obstacle. Je ne croyais pas que ça pouvait me nuire, jusqu’à ce que je sois confrontée à ces milieux, aux boys’ clubs. Je continue de penser que nous devons être plus nombreuses en politique et dans les conseils d’administration. Pas parce que les femmes sont meilleures ou qu’elles gèrent de façon différente. Juste pour être représentées. Nos institutions et nos Parlements devraient être un reflet de notre société. »