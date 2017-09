Alléger la charge mentale en six étapes

1. Communiquer, échanger, partager

«Tout d’abord, on doit admettre que la charge mentale existe et qu’elle pose problème, croit Mariève Paradis. Il faut prendre le temps de s’asseoir en couple et se demander: ″Toi, qu’est-ce qui te taraude l’esprit au quotidien? Comment penses-tu qu’on pourrait faire équipe pour l’épicerie, la planification des repas…?″» Bref, on mise sur une communication efficace.

On garde en tête que rien n’est statique et que la situation sera appelée à changer... et on se prépare à avoir cette conversation de nouveau. «Pour viser le bien-être à long terme, il faut réévaluer régulièrement notre situation et se réajuster dès qu’on se retrouve dans une zone inconfortable», précise Élaine Tremblay, ergothérapeute chez Intergo.