Conciliation travail-famille, santé, maternité… 12 conseils de femmes de carrière

Jessica Harnois, 37 ans, est sommelière et maman d’une fille de 8 ans. Elle a fondé Vins au féminin.



Mon conseil aux femmes

Faites-vous confiance ! Allez vous chercher un mentor, quelqu’un qui vous inspire. Les hommes engagent des coachs d’affaires, pourquoi pas nous ? Pour ma part, j’ai une coach personnelle que je vois toutes les deux semaines. Cela permet de faire le point à deux, de se poser les bonnes questions et de définir un plan pour mieux progresser.

Le meilleur conseil qu’on m’ait donné

Avant, il m’arrivait de rentrer fatiguée et stressée à la maison et de faire subir ma mauvaise humeur à mon entourage. Un jour, quelqu’un m’a demandé si je ferais la même chose avec mes clients. Depuis, je choisis mes priorités et je m’arrête avant d’être trop épuisée. Je planifie six semaines de vacances par année et j’éteins mon téléphone après ma journée de travail.