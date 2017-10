Des Québécoises se prononcent sur l’après #MoiAussi

«Je pense que, plus jamais, une personne qui a eu conscience de cette vague de dénonciations publiques ne pourra commettre un geste profondément sexiste sans comprendre et mesurer la portée de ce geste. Et je pense aussi que les victimes de ces gestes sexistes seront plus promptes à réagir et à dénoncer.

Plus de gens, beaucoup plus de gens, sont désormais sensibilisés à la notion de consentement et à ses subtilités, et on ne peut plus, ni du côté des agresseurs ni de celui des victimes, se mettre la tête dans le sable devant le non-consentement. On est tous un peu plus éveillés et je dirais même qu’on a probablement, tout un chacun – c’est d’ailleurs mon cas – fait un examen de conscience et relevé les failles dans nos propres comportements. »