Femmes inspirantes: Rose-Marie Charest

La psychologue, formatrice et conférencière change le Québec… en plaçant le bonheur au cœur du travail.

Le travail a été – et est encore – une source de bonheur pour Rose-Marie Charest. Pas étonnant qu’elle cherche à porter ce message dans les différents milieux où elle prodigue, l’œil pétillant, conférences et formations. «Le travail a mauvaise presse, déplore-t-elle. Or, il peut contribuer beaucoup à notre réalisation personnelle et à notre sentiment d’appartenance. Tout le monde a envie de regarder sa journée avec satisfaction. Mais pour ça, il faut être capable de se dire: ce que j’ai fait est suffisamment bon.» En 2015, après 17 années de services, elle a quitté la présidence de l’Ordre des psychologues du Québec pour se consacrer à la communication. Pour «sortir la psychologie du bureau» et épauler les personnes dans leur rapport avec le travail et ses défis, qu’il s’agisse des relations entre générations ou de la gestion du changement dans les organisations. Un mandat qu’elle poursuit également à titre de directrice du programme RÉUSSIR en leadership et en communication, lancé au printemps 2017 en association avec Infopresse.

À lire aussi: Femmes inspirantes: Dina Gilbert