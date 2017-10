Hillary Rodham Clinton: que s’est-il passé?

5. À propos du comportement de Donald Trump

« " Ça n’est pas normal " », ai-je pensé. C’était pendant le deuxième débat présidentiel, et Donald Trump me tournait autour comme un rôdeur. Deux jours plus tôt, le monde entier l’avait entendu se vanter d’avoir peloté des femmes. À présent nous étions sur une scène étroite et, où que j’aille, il me suivait en me fixant du regard et en faisant des moues. J’étais incroyablement mal à l’aise. Je sentais littéralement son souffle dans ma nuque. J’en avais la chair de poule. »