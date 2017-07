Julie Payette: 5 raisons d’aimer la nouvelle gouverneure générale

La nouvelle gouverneure générale du Canada sera Julie Payette: astronaute, ingénieure, administratrice et véritable inspiration pour les filles qui rêvent de faire le tour de la Terre (Julie l’a fait 400 fois, après tout). La nomination de la Montréalaise de 53 ans s’inscrit dans la volonté du gouvernement Trudeau de confier des postes importants à des femmes. De plus, c’est la première fois qu’une personne issue du secteur des sciences et technologies est désignée représentante de la reine au Canada. L’ancienne astronaute Roberta Bondar a eu de bons mots pour elle sur CTV News : «Julie a toujours été une brillante ambassadrice pour notre pays, autant sur Terre que dans l’espace. C’est une étoile qui rayonne dans le monde.»

En effet, on ne peut qu’être ébloui par son C.V. et son impressionnante liste de passe-temps, sans compter, bien sûr, l’héritage qu’elle laisse au Canada dans le domaine aérospatial et scientifique.

Voici pourquoi on aime notre prochaine GG.