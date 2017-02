Le jour où je suis devenue féministe

Un cours de publicité à l’université. En équipe, on devait préparer le lancement d’une bière européenne sur le marché québécois. Un étudiant a alors présenté le travail de son groupe : bouteille à la main, des filles en microbikini faisaient le party sur une plage. Tous les clichés des pubs de bière ramassés en quelques images. Le prof a demandé nos commentaires. J’ai exprimé mon malaise face aux stéréotypes véhiculés. Le gars, déchaîné, m’a lancé : « Ban ! Encore une mal baisée qui comprend rien ! »

Ce jour-là, je suis devenue féministe. Depuis, combien de fois a-t-on cherché à me clouer le bec – les anglos appellent ça manterruption –, à me faire comprendre que ma parole n’avait pas de valeur ? Trop souvent. Et vous ?

C’est par la force des choses qu’on s’engage en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu’un jour, l’autre devant soi nous voit comme le « sexe faible ». Il cherche à nous tripoter dans un coin, nous paie moins que notre confrère ou nous prend carrément pour une idiote.

Parfois, c’est encore plus insidieux. On se fait « tasser » par des ambitieux condescendants, des voleurs d’idées, des machos séducteurs. Le sexisme ordinaire, voici comment la journaliste américaine Jessica Bennett le définit dans son bouquin Feminist Fight Club – An Office Survival Manual : « Ce genre de sexisme qui vous fait vous demander : “Est-ce que je suis folle ou quoi ?” (Non, tu ne l’es pas.) »

Dans ce guide de la survie au bureau, Jessica Bennett, 35 ans, définit les personnalités types qui se mettent en travers du chemin des femmes par autant d’étiquettes rigolotes difficiles à traduire (le stenographucker, qui pense qu’on est à son service, le menstruhater, le bropropriator…). Non sans humour – ni sans sérieux d’ailleurs, comme en témoignent les 16 pages de références bibliographiques de son ouvrage –, elle nous invite à riposter. Un collègue coupe sans cesse la parole aux filles ? On continue à parler, au diable la politesse. Ou encore, on lui demande gen-ti-ment de laisser terminer son interlocutrice. Les études démontrent que, dans les réunions, les hommes parlent plus que les femmes, et que celles-ci se font interrompre deux fois plus, rapporte la collaboratrice au New York Times, qui a fondé son propre cercle de combat féministe il y a 10 ans.

La féministe et professeure à l’UQÀM Martine Delvaux raconte, dans le livre Les superbes, un passage à la télé, où elle avait été invitée pour analyser la place des hommes dans le mouvement féministe. Tout au long de l’émission, elle s’était fait interrompre par les deux invités masculins à ses côtés. « Depuis, j’interromps ceux qui me coupent. Je me fais affirmative et je touche mes interlocuteurs au besoin, comme pour dire : “Excusez-moi, je voudrais parler.” On a peu d’occasions de s’exprimer. Il faut se tenir prête, rebondir, préparer ses interventions et livrer un message clair », explique-t-elle.

