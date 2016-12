Mon abécédaire féministe de 2016

Avant d’enterrer cette drôle d’année une bonne fois pour toute, j’ai dressé un bilan des dossiers qui ont capté mon attention de chroniqueuse féministe. Et ma foi, il y en avait tellement, je vous ai concocté un abécédaire. Si, pendant un de vos partys du temps des fêtes, un membre de votre famille vous obstine sur la nécessité du féminisme en 2017, vous lui sortirez ma liste. BOUM.

Autochtones

Ce n’est pas un hasard si c’est le premier mot de la liste. Selon moi, les femmes autochtones, c’est l’enjeu le plus important de 2016. Enfin, ENFIN, elles semblent exister aux yeux de tous. Saluons la nomination historique d’Eva Ottawa à la tête du Conseil du statut de la femme et la mise sur pied de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Toutefois, de grands efforts de réconciliation et de justice doivent continuer à être déployés (voir la lettre V, plus bas). C’est mon souhait le plus cher pour la nouvelle année.

Burkini

Le wetsuit ostentatoire aura permis de confirmer une chose : à la plage, toutes les femmes se font juger, peu importe ce qu’elles portent.

Culture du viol

Si on a autant discuté de culture du viol cette année, c’est que nous avons eu de trop nombreuses manifestations de son existence, trop d’évènements banalisant la violence sexuelle. Après les manifestations #stopcultureduviol du 26 octobre qui ont eu lieu partout dans la province, c’est un vaste dialogue qui doit se poursuivre pour que la honte change de camp et que les victimes cessent de porter le poids de la culpabilité.

Double nom de famille

Après des jours glorieux dans les années 1980 et 1990, moins de 10% des nouveaux parents donnent les deux noms de famille à leur enfant. Lutte féministe d’une autre génération, ce recul est inquiétant aux yeux de certains.

Euguélionne

C’est le nom de la toute nouvelle librairie féministe qui vient d’ouvrir ses portes à Montréal. Lieu accueillant et débordant de découvertes pour tous, le projet a su réunir et mobiliser les féministes sur Internet avant de se concrétiser.

Fantômes (SOS)

La composition 100% féminine du quatuor chasseur de fantômes de la comédie à succès Ghostbusters a suscité énormément d’enthousiasme, mais aussi de la haine. L’actrice Leslie Jones a été victime d’une campagne de harcèlement si violente sur Twitter qu’elle a suspendu temporairement son compte.

Gala

Pour sa programmation de l’été prochain, le Festival Juste pour rire a proposé un gala « Juste Féminin », se disant que c’était moins compliqué de mettre toutes les femmes humoristes dans le même spectacle que de changer sa mentalité de boys club.

Hillary

Mais oui !

Iran

Le pays où l’anthropologue et professeure à la retraite Homa Hoodfar a été détenue de juin à septembre dans des conditions épouvantables, sans doute à cause de ses recherches et de son engagement pour les femmes musulmanes. N’oublions pas que « les femmes qui mènent des « activités féministes » là-bas le font parfois au péril de leur vie, encore en 2016. »

Justin Trudeau

Notre premier ministre se proclame fier féministe et il détonne sur la scène internationale. Après le lancement de la très attendue enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, on attend toujours son prochain move qui nous fera dire « Parce qu’on est en 2017 ».

Kirkland-Casgrain

Première femme députée à l’Assemblée nationale, première femme ministre et créatrice du Conseil du statut de la femme, Claire Kirland-Casgrain est décédée en mars 2016. Elle aura été pionnière jusqu’à la fin : c’est également la première femme à avoir eu droit à des funérailles nationales.

Lemonade

Cette bombe acidulée (s’cusez-la) signée Beyoncé est un hommage aux femmes noires, à leur culture et leur histoire. Des clips remplis de symboles forts et d’images percutantes, c’est le black women magic version pop irrésistible.

Municipales

Les partis Projet Montréal et Démocratie Québec ont choisi des femmes comme chefs pour les représenter lors des prochaines élections municipales en novembre prochain. Denis Coderre se mesurera à Valérie Plante et Anne Guérette affrontera Régis Labeaume.

Ni Una Menos

Après le meurtre sordide de Lucia Pérez, une adolescente argentine, les femmes latinas de partout autour du monde se mobilisent contre la violence faite aux femmes. Le mouvement #niunamenos (pas une de moins) sort dans la rue et se fait entendre sur le web.

Olympiques

Les athlètes féminines de l’équipe canadienne ont dominé le tableau des médailles aux Jeux olympiques de Rio, une première en 40 ans. Ce qui n’a pas empêché certains commentateurs sportifs de faire preuve de sexisme dans leurs descriptions.

Paie

2016 marque le 20e anniversaire de la loi sur l’égalité salariale qui a participé à la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, passé de 15,8 % en 1997 à 9,9 % en 2015. Et quoi de mieux pour célébrer ce gain qu’apprendre qu’au sein même du gouvernement, les hommes du cabinet de Philippe Couillard sont mieux payés que les femmes?

Queer

À la suite de l’attentat homophobe dans un bar gai d’Orlando qui a tué 49 personnes, Cœur de pirate s’affiche comme queer dans une lettre publiée sur le web. Du coup, des milliers de personnes se sentent très mal à l’aise parce qu’une « personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres et des sexualités, s’identifiant à une identité de genre ou à une orientation sexuelle non-conforme ou fluide », ça se classe ben mal dans des petites boites avec des étiquettes.

Rapport

Les réalisatrices équitables ont piloté le rapport La place des créatrices dans les postes clés de création de la culture au Québec, un constat alarmant sur l’égalité dans le milieu culturel : « Peu de femmes, voire pratiquement aucune dans certains secteurs, créent l’imaginaire collectif québécois et canadien. » Cinq recommandations ont été formulées suite à cette réflexion, enjoignant notamment les institutions, les fonds et les diffuseurs à faire mieux et vite.

Safia Nolin

L’iconoclaste auteure-compositeur-interprète a raflé le prix Découverte de l’année au dernier gala de l’ADISQ, profitant de ce moment pour montrer à tous qu’on peut être soi-même en toutes circonstances.

Thériault (Lise)

À quelques jours du 8 mars, notre bonne ministre de la condition féminine a confié se décrire « beaucoup plus égalitaire que féministe. » Puis, écoutant ses propres encouragements (« Let’s go, vas-y! »), elle est allée voir ce que le mot signifiait dans le dictionnaire pour découvrir que c’était ben moins pire qu’elle le pensait, se dire féminisss. Elle a fait son coming out féministe en octobre lors de la manifestation #stopcultureduviol à Québec.

Université

Les initiations dégradantes et la violence sexuelle sur les campus universitaires ont fait la manchette cette année. Les murs du silence commencent tranquillement à s’effriter et les institutions à prendre ces enjeux au sérieux. Sauf peut-être le recteur de l’Université Laval après une vague d’agressions commises dans une résidence…

Val d’Or

Le dossier des allégations d’agressions physiques et sexuelles commis par des policiers de Val d’Or sur des dizaines de femmes autochtones a connu plusieurs rebondissements au cours des derniers mois. On retiendra surtout que les policiers se considèrent comme les victimes dans toute cette affaire… Puis, petit espoir avant Noël, le gouvernement québécois lance une enquête publique élargie au traitement des autochtones dans les services publics qui se penchera enfin sur le racisme systémique.

Wonder Woman

Le personnage de bande dessinée a brièvement été ambassadrice de l’ONU pour les droits des femmes, un mandat controversé. Disons que la superhéroïne au maillot étoilé a eu de la difficulté à conquérir le monde réel…

XX

Le Studio XX est un centre d’art technologique féministe situé à Montréal. Ce lieu unique et important de soutien à l’exploration, la création, à la diffusion et à la réflexion critique en art médiatique célébrait son 20e anniversaire cette année!

YWCA

Le répertoire de livres jeunesse Kaléidoscope, développé par le Centre filles de la YWCA Québec, est un outil fabuleux pour dénicher des recommandations de lectures inclusives et égalitaires. « On y trouve 200 livres pour les enfants de 0 à 12 ans, classés par groupe d’âges, mais aussi selon des thèmes qui abordent la diversité sous tous ses angles : corporelle, familiale, culturelle, fonctionnelle, sexuelle et de genre. »

Zootopia

Le film d’animation que j’ai vu et revu avec joie en 2016, mettant en vedette une jeune lapine déterminée à vivre son rêve d’être policière à Zootopia. Disney est donc capable de nous proposer des personnages féminins non-stéréotypés… Encore SVP.

Marianne Prairie est la co-directrice de l'ouvrage collectif Je suis féministe, le livre (les éditions du remue-ménage