Les 10 plus belles plages du monde

10 plus belles plages au monde

L’archipel des îles Perhentian, Malaisie

Situé dans la mer de Chine méridionale, cet archipel est composé de deux îles principales : Perhentian Besar et Perhentian Kecil. Celles-ci sont bordées de plages de sable blanc et de cocotiers, et les eaux cristallines qui les entourent abritent une faune variée (raies, requins, poissons, perroquets, tortues de mer…).