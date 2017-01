Planète femmes: ce qu'il se passe autour du globe

Madame la preacher

On n’a plus les télévangélistes qu’on avait. Cette spécialité bien américaine de showman religieux ne venait qu’en version mâle-blanc-cheveux-courts-lunettes-sages-veston-cravate. Mais depuis quelques années, l’offre se diversifie. Un preacher sur 10 serait maintenant une femme. Parmi elles, la spectaculaire Kimberley Jones-Pothier, qui, à Atlanta, prêche en crinoline et bottines Dr Martens et, surtout, Paula White, pasteure du New Destiny Christian Center d’Apopka, en Floride. Belle, blonde, multimillionnaire, mariée trois fois, elle serait aussi, chuchote-t-on, la conseillère spirituelle d’un certain Donald Trump...

Sources : Marie Claire et Charisma News