Planète femmes: l’actualité d’avril

La fin du règne de la jupe

Le transporteur aérien Cathay Pacific a finalement aboli son règlement qui obligeait son personnel féminin à porter la jupe. Le syndicat de la compagnie avait formulé cette demande publiquement plus tôt ce mois-ci, expliquant que la jupe était un vêtement trop suggestif et pouvait entraîner des actes de harcèlement sexuel. Les deux autres lignes aériennes de la ville, Hong Kong Airlines et Hong Kong Express, obligent encore le port de la jupe aux genoux pour toutes leurs employées.

Sources: South China Morning Post et Courrier international