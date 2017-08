Planète femmes: l’actualité de la semaine

Le parlement tunisien se dote d’une nouvelle législation afin de prohiber les violences faites aux femmes. Cette loi encourage les témoins d’actes violents à les dénoncer, sanctionne le harcèlement sexuel dans l’espace public et indique que l’éducation et la prévention à l’école seront dorénavant mises de l’avant. Elle recommande de surcroît que les corps policiers et les juges reçoivent une formation sur la violence physique, psychologique et économique subie par les femmes. Une initiative des plus pertinentes: pas moins de 60 % des Tunisiennes sont victimes de violence conjugale, selon les dernières données publiées par l’État (2016). SOURCE: THE NEW YORK TIMES