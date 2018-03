Planète femmes: l’actualité de mars

Le Time’s Up français

Dans un appel à la solidarité, des comédiennes, productrices et réalisatrices françaises s’allient avec la Fondation des femmes, qui regroupe plusieurs organismes d’aide aux victimes de violences. Avec «Maintenant, on agit», elles comptent passer de la parole à l’action. En symbole de leur engagement envers la cause, des hommes et des femmes du milieu porteront un ruban blanc à la cérémonie des César, qui aura lieu le 2 mars.

Sources: Libération et Vanity Fair



Photo: @fondationdesfemmes