Planète femmes: l’actualité de novembre

La citation de la semaine

«C’est extraordinaire, ce qui se passe en ce moment. C’est doublement fou parce que si mes calculs sont exacts, ça faisait 24 ans qu’une femme n’avait pas gagné ce prix-là. C’est pas normal, mais je suis vraiment honorée de reprendre le flambeau parce qu’il y a beaucoup d’autres femmes qui s’en viennent et qui vont le gagner dans les prochaines années, j’en suis certaine. […] Et message à tous les haters, on s’en fout de ce que vous pensez et on vous souhaite de trouver des passions autres que la méchanceté. Les filles, habillez-vous comme vous voulez! Vive la musique, vive la liberté et vive la musique libre!»

L’inspirante, pertinente et touchante Klô Pelgag, dans son discours de remerciements, au dernier Gala de l’ADISQ. Elle est la première femme à remporter le prix «Auteur ou compositeur de l’année» depuis Francine Raymond, en 1993.

Source: Le Journal de Montréal