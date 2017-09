Planète femmes: l’actualité de septembre

La designer finlandaise Paola Suhonen lance une collection de vêtements de maternité conçus pour les adolescentes enceintes du tiers-monde. Dans une vidéo promotionnelle qui circule sur le web, on y voit Fridah, une Zambienne âgée de 12 ans et enceinte. «Le début d’une enfance et la fin d’une autre. Faisons en sorte que cette collection de vêtements ne soit plus nécessaire», peut-on lire à la fin de la vidéo.

Chaque année, 2,5 millions de filles âgées de 15 ans et moins tombent enceintes dans les pays en développement. Dans 90 % des cas, elles ont subi un mariage forcé ou arrangé. Parmi les conséquences qu’une grossesse infantile implique, on compte un risque accru de mortalité, la nécessité d’interrompre ses études et les dangers de se soumettre à un avortement non sécuritaire. Pour venir en aide à ces jeunes mères, on visite le plan.fi/en/childmothers.

Sources: Marie Claire, Plan International